الطوارئ والدعم طرابلس: تجهيز مستشفى الوحدة بـدرنة وتوفير كافة الاحتياجات

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أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان، تمكن المركز من تجهيز مستشفى الوحدة بـدرنة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتشغيله.

وأضاف كبلان – خلال المؤتمر الصحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة – أنه تم إنشاء غرفة ميدانية في مدينة شحات لتوفير الدعم اللوجستي لكل الفرق العاملة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير المركز، أن عدد عناصر المركز في درنة يفوق 400، وأنهم يستعينون بطائرات درون حرارية وأخرى لنقل الأغذية.

وأكد كبلان أن مركز طب الطوارئ والدعم شكل فرقا متخصصة في الإسعاف وانتشال الجثث وعمليات الإنقاذ، يضم كل منها 10 سيارات إسعاف لتمشيط المنطقة.

ولفت مدير المركز إلى أن، مركز طب الطوارئ والدعم وفر 7 آلاف كيس جثامين وعدد من أدوات الحفر والتنقيب.