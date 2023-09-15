مدير مركز البيضاء يحذر من تلوث الأمراض المنقولة عن طريق المياه بعد الفيضانات

الوطن| متابعات

حذر مدير مركز البيضاء ورئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبيضاء عبد الرحيم من الخطر الكامن في الأمراض المنقولة عن طريق المياه،والأمراض التي ستنتقل نتيجة تحلل الجثث، مطالباً بتوفير تطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية وبشكل عاجل، وتوفير تطعيمات لسكان المناطقالمنكوبة سواء كبار السن والرجال النساء والأطفال.

وأوصى أهالي المدينة والمناطق المحيطة التي ضربتها السيول والفيضانات باستخدام مياه الشرب المعلبة، وحذرهم من الشرب من مصادرالمدينة نظراً لتلوثها.

وناشد الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة بتنفيذ هذه التوصيات وأخذ الموضوع على محمل الجد، لافتًا إلى أنه يجب التركيز على التوعية من الخطر القادم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين .