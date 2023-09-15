اللافي: السبت ستتوفر إحصائيات رقمية دقيقة بشأن كل المعلومات بشأن كارثة الفيضانات

العنوان

قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، سنوفر ابتداء من السبت القادم إحصائيات رقمية دقيقة بشأن كل المعلومات المتعلقة بالأزمة.

وأضاف اللافي – خلال مؤتمر صحفي – ستضم الإحصائيات أعداد الضحايا والجرحى والمفقودين المبلغ عنهم ليكون المرجع الرئيس لكل المعلومات الحكومية الدقيقة.

وأفاد وزير الدولة أنه تم منح 112 صحفيًا أجنبيًا تصاريح للعمل في درنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار تنظيم العمل الإعلامي.

وذكر أنه تم الشروع مع الشركة القابضة للاتصالات لتجهيز مركز خدمات إعلامي في درنة يُعنى بتوفير البنية التحتية من إنترنت ووسائل اتصال للصحفيين على الأرض.

ولفت إلى أنه تم التسيق مع القابضة للاتصالات لإصلاح الأضرار التي لحقت بإذاعة الجبل الأخضر المحلية، وإذاعة درنة الوطنية المسموعة، وصحيفة المشاعل بـالمرج.