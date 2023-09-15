الجيش يدعو المواطنين لإخلاء المناطق المتضررة من الفيضان في درنة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ

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دعت شعبة الإعلام الحربي جميع المواطنين بسرعة إخلاء المناطق المتضررة من جراء الفيضانات في درنة، لتستطيع الوحدات العسكرية وفرق الانقاذ ممارسة مهامها دون أي عراقيل.

كما دعت الشعبة كافة المتطوعين بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والهلال الأحمر قبل الدخول إلى درنة.

وتعمل الوحدات العسكرية منذ اليوم الأول لاجتياح الطوفان لمدينة درنة في إزالة الركام وفتح المسارات الآمنة والبحث عن المفقودين والعالقين داخل البيوت والأحياء المُدمرة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 3000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

ويقول المسؤولون إن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى، على الرغم من تباين أعداد القتلى المؤكدة حتى الآن.

من أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل في درنة.