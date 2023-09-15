الدبيبة يؤكد على ضرورة اعتماد آليات عملية وسريعة لضمان توحيد الجهود مع فرق الإنقاذ

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد آليات عملية وسريعة لضمان توحيد الجهود مع فرق الإنقاذ والطوارئ على الأرض.

وشدد الدبيبة خلال لقائه مع نائب رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة وزير الشباب فتح الله الزني، على ضرورة تسهيل توفير الاحتياجات للمتضررين من أهالي المنطقة الشرقية.

وقدم الزني موقفا مفصلا للأوضاع في المناطق المنكوبة، ورسائل التضامن والتعاون التي أرسلتها الأطراف الدولية بهدف مساعدة المناطق المنكوبة شرق البلاد.

وتابع الدبيبة خلال الاجتماع جهود التنسيق والتواصل التي يقوم بها الفريق الحكومي في التعامل مع الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلديات المنكوبة شرق البلاد.