الهلال الأحمر المصري يكشف حجم مساعداته لليبيا والمغرب

قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي الناظر، إن كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية أرسلت من مصر إلى المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة والفيضانات العارمة التي شهدتها مدينة درنة.

وأضاف الناظر في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تم تجهيز أكثر من 100 طن من المواد الإغاثية للمغرب، وإرسال 90 طنا أخرى إلى ليبيا”.

وأوضح: “في البداية جرى التنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر في البلدين تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، ومع القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة. عملنا على تجهيز الخيم والأغطية وأدوات النظافة والأغذية الجافة والأدوية وغيرها”.

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري:

“قلوبنا معكم”

وأطلق الهلال الأحمر المصري حملتي مساندة للمغرب وليبيا لدعم الأسر المتضررة من آثار الزلزال والفيضانات المدمرة، التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، وذلك من خلال الاتصال على خط ساخن أو عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت.

وشدد المدير التنفيذي للهيئة على أن “استجابتنا لأي أزمة أو كارثة لا تتوقف. مصر لها دور كبير، في السودان على سبيل المثال تم تقديم مساعدات طبية وغذائية ولوجستية لمئات الآلاف، بجانب حقائب النظافة الشخصية وغيرها من المستلزمات، مع تسهيل عبور كبار السن وذوي الهمم للوصول إلى وجهاتهم النهائية”.

ووجه الناظر رسالة شكر للمتطوعين الذين لبوا النداء، قائلا: “قمتم بعمل بطولي ومميز في وقت قصير، وتمكنتم من تجهيز وتعبئة المواد المطلوبة بالشكل الأمثل، ولبيتم نداء فرق البحث والإنقاذ للتواجد على الأراضي الليبية والمغربية بصدر رحب ومحبة كبيرة”.

وتابع: “متضامنون للغاية مع أهالينا في المغرب وليبيا، فأنتم أصدقاء وأخوة وجيران، ونحن كجمعية الهلال الأحمر المصري معكم قلبا وقالبا”.