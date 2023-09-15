باتيلي يعرب عن امتنانه للدول التي أرسلت فرق إنقاذ إلى ليبيا للمساعدة في أعمال البحث والإنقاذ

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أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الخميس، عن امتنانه للدول التي أرسلت فرق إنقاذ إلى ليبيا للمساعدة في أعمال البحث والإنقاذ.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أعرب عن امتناني لجميع البلدان التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب”.

وأكد المبعوث الأممي، أن هذه الأزمة المتمثلة في الدمار عقب الفيضانات والسيول لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها.

وتابع باتيلي :”أشيد هنا بفريق الأمم المتحدة وشركائها على الأرض لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة”.

ولفت المبعوث الأممي إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى، موضحًا أن حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله.