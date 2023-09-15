اللافي يطالب الأمم المتحدة بسرعة المساعدة في إنقاذ العالقين

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الخميس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، “جورجيت غانيون”، لبحث تطورات الوضع الإنساني وجهود الإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة والمدن المتضررة الأخرى من جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة.

وطالب النائب خلال الاجتماع، بضرورة التحرك الأممي السريع للمساعدة في إنقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض، وانتشال الضحايا، من خلال توفير فرق إنقاذ متخصصة وخبراء دوليين، في التعامل مع كوارث الفيضانات، مشيرا إلى أهمية الإدارة الموحدة للأزمة، ومشدداً في الوقت ذاته على رفض أي استثمار سياسي لهذه الكارثة.

من جهتها قدمت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا إحاطة النائب حول جملة الإجراءات التي اتخذت وستتخذها الأمم المتحدة بالخصوص في المرحلة القادمة والتزامها بكل الملاحظات التي تم تناولها في اللقاء .