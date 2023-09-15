مرتفع جوي يغير الطقس.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا بإستقرار حالة الطقس خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى ظمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر ( سبتمبر ) ، حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 30 – 35 )مْ ، ولاتتجاوز ( 27 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية ، بينما تتراوح على مناطق الجنوب مابين (33 – 38 )مْ.

ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية غالباً.

الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد ثم تتراجع يوم الأحد خاصةً على الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-35)مْ.