حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة

أفاد المركز الوطني للرصد الجوي في نشرته اليومية، أن مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا بإستقرار حالة الطقس خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى ظمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر ( سبتمبر ) ، حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 30 – 35 )مْ ، ولاتتجاوز ( 27 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية ، بينما تتراوح على مناطق الجنوب مابين (33 – 38 )مْ.

ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.