لمدة 3 أشهر.. مساعدات استثنائية من برنامج الأغذية العالمي لمتضرري الفيضانات

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عزمه تقديم مساعدة شهرية لنحو 100 ألف شخص تضرروا شرق البلاد.

وأوضحت المنظمة العالمية أنها ستشرع في تقديم المساعدات في الوقت القريب، مؤكدة أن هذا الإجراء المخطط سيكون استثنائيا.

وتابعت المنظمة أنها ستقدم مساعدة غذائية شهرية لنحو 100 ألف شخص يقطنون المناطق المنكوبة من الفيضانات، ولمدة 3 أشهر.

وأكدت المنظمة أن ممثليها يعملون عن كثب مع السلطات المحلية وشركاء الأمم المتحدة، لتوفير هذه المساعدات وإيصالها لمستحقيها.

وأشارت المنظمة إلى إرسالها مساعدات لأكثر من 5000 عائلة في شرق البلاد، وأن نحو 2000 شخص في بنغازي تسلموا هذه المساعدات الثلاثاء الماضي.

وشهدت بعض مناطق شرق البلاد ودرنة خاصة ليل الإثنين الماضي فيضانات وسيولا إثر وصول العاصفة “دانيال” سواحل شرق البلاد، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين والمشردين بحسب تقارير محلية ودولية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

