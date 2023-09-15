الهلال الأحمر المصري: أرسلنا 90 طنا من المواد الإغاثية إلى ليبيا

كشف المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، رامي الناظر، عن إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والغذائية من مصر إلى المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة والفيضانات التي شهدتها مدن الشرق الليبي.

قال الناظر في تصريحات صحفية له: “تم تجهيز أكثر من 100 طن من المواد الإغاثية للمغرب، وإرسال 90 طنا أخرى إلى ليبيا”.

وأضاف: “في البداية تم التنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر في البلدين تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، ومع القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة. عملنا على تجهيز الخيم والأغطية وأدوات النظافة والأغذية الجافة والأدوية وغيرها”.