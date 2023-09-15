صور جديدة للأقمار الصناعية تظهر تغير معالم مدينة درنة بعد الفيضانات

أظهرت صور جديدة للأقمار الاصطناعية تغير معالم مدينة درنة الليبية بعد كارثة الفيضانات التي تعرضت لها و أودت بحياة آلاف الاشخاص.

ووفق تقارير محلية, فإن ثلث مدينة درنة سوي بالأرض, جراء الفيضانات التي ولدتها عاصفة « دانيال » القوية التي مست عدة مدن شرقي ليبيا, وتسببت في انهيار سدين في درنة.

وبعكس الفيضانات السابقة التي شهدتها المدينة, دمر الفيضان الأخير سدين بالكامل, وهو ما تسبب في وقوع كارثة حقيقية, حيث لم يصمد سد « وادي درنة » المتكون من جزأين, هما سد سيدي أبو منصور وسد البلاد, أمام السيول.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان, اليوم الخميس, إن مباني بأكملها « محيت », ودمرت منازل بعد أن ضربت موجة ارتفاعها 7 أمتار مدينة درنة الليبية, خلال موجة الأمطار المصحوبة بإعصار « دانيال », يوم الأحد.