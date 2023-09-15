مركز طب الطوارئ في ليبيا: تشغيل مستشفى الوحدة في درنة

عادت مستشفى الوحدة بمدينة درنة المنكوبة إلى العمل من جديد، لاستقبال المرضى والمصابين والمتضررين جراء الفيضانات.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، في بيان له، إن المستشفى سيوفر كافة الاحتياجات اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وأوضح أن المستشفى، التي تقع في الجانب الشرقي من المدينة، تعاني قلة الإمكانيات، وتحتاج جهدا كبيرا للوصول إليها، نتيجة انهيار وجرف الطريق، فضلا عن بعد المسافة التي تصل إلى 150 كيلومتر للانتقال من الجانب الغربي إلى الشرقي.

وعُقد أمس الخميس، اجتماعا بين الفريق المشغل لمستشفى الوحدة ومركز طب الطوارئ والدعم والفريق الطبي التونسي، لبحث السبل والآليات لإعادة تشغيل المستشفى، حيث جرى الاتفاق على إعادة تشغيله بداية من اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحًا، تحت إشراف مركز طب الطوارئ والدعم.

من جانبه، قال مدير مركز طب الطوارئ فرع طرابلس محمد كبلان، إن عدد عناصر المركز في درنة يفوق 400 عنصرا، وأنهم يستعينون بطائرات درون حرارية وأخرى لنقل الأغذية.

وأضاف كبلان أن المركز شكل فرقا متخصصة في الإسعاف وانتشال الجثث وعمليات الإنقاذ، يضم كل منها 10 سيارات إسعاف لتمشيط المنطقة، منوها بتوفير المركز 7 آلاف كيس جثامين وعدد من أدوات الحفر والتنقيب.