الأرصاد الجوية: ارتفاع جوي على أغلب مناطق ليبيا

الوطن|ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم الجمعة وخلال اليومين القادمين هناك مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا باستقرار حالة الطقس خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر، إذ تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 30 – 35 )مْ ، ولا تتجاوز ( 27 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب مابين (33 – 38 )مْ.

ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.