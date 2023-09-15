وزارة العدل تدعو الأهالي بدرنة لإجراء تحليل الحمض النووي للتحديد هوية المفقودين

دعت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المواطنين الذين لديهم أشخاص مفقودين نتيجة السيول والفيضانات إلى إجراء اختبار الحمض النووي (DNA) للتمكن من التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.

وأوضحت الوزارة أن على المعنيين التوجه إلى مستشفى الهريش درنة ومقبرة الفتايح ومقبرة الظهر الأحمر لأجل إعطاء عينة لفريق مركز البحوث والخبرة القضائية قسم الطب الشرعي.

وتسببت السيول الجارفة التي ضربت مناطق واسعة من الجبل الأخضر نتيجة إعصار “دانيال”،في مقتل وفقدان الآلاف، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء واتصال.