الدبيبة يثمّن تضامن فلسطين مع ليبيا

ثمّن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة،تضامن دولة فلسطين مع ليبيا، مؤكداً الترابط وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال إستقباله رفقة وزير الشباب نائب رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة فتح الله الزني، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في ليبيا محمد رحال، فرق الإنقاذ والدفاع المدني الفلسطينية المتجهة نحو المناطق المتضررة من السيول شرقي البلاد.

وتضمن الوفد الفلسطيني، فرق إنقاذ وغواصين وأطقما طبية وطبية مساعدة، ستلتحق بباقي الفرق العربية والدولية بالمناطق المنكوبة.