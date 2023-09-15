الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: 884 ألف شخص تضرروا من الإعصار في ليبيا

طالب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بجمع أموال تزيد على 71 مليون دولار، من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخص في ليبيا، هم الأكثر تضررا جراء الفيضانات التي نتجت عن العاصفة دانيال، محذرا من وضع كارثي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المكتب، بأن عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بنحو 884 ألف شخص.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى خشية السلطات الليبية أن تكون الحصيلة البشرية فادحة، وسط خسائر هائلة في المدينة التي كانت يعد سكانها بمئة ألف نسمة قبل الكارثة. في حين أفاد وزراء في الحكومة المكلفة من مجلس النواب بأعداد متضاربة، لكنها تتخطى جميعها 2600 قتيل، بينما يعد المفقودون بالآلاف.

كما نقلت “فرانس برس” عن المواطنين وسكان درنة، ما يفيد بأن مئات الجثث لا تزال مطمورة تحت أطنان الوحول والأنقاض المتراكمة كما جرفت المياه بعض الجثث.