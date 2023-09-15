“بولحاسية” كارثة الفيضانات تتسبب في وفاة آلاف الأشخاص وفقدان العديد من الأسر

الوطن|متابعات

أكد “إبراهيم بولحاسية” مدير مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء في تصريحات صحفية أن الوضع كارثي في مدينة درنة المنكوبة. وذلك وفقًا للأرقام الرسميةحيث تشير التقديرات إلى وفاة 25 ألف شخص بسبب الفيضانات الجارفة والسيول القوية التي اجتاحت المدينة.

وتم انتشال العديد من جثث ضحايا الفيضانات في منطقة سوسة، والبحث ما زال مستمرًا للعثور على المزيد من المفقودين، وتواصل فرق الإسعاف والطوارئ عمليات البحث والإنقاذ حيث تلقوا بلاغات استغاثة من 25 منزلًا في منطقة “الوردية”، التي تقع على بعد 4 كيلومترات من “وادي الكوف”، والتي تعاني من انقطاع السبل منذ 3 أيام.

وأشار إلى معاناة السكان المحليين ،معربا عن قلقه الشخصي حيث تواجد في شمال مدينة البيضاء باحثا عن شقيقته وعائلتها ولم يتمكن من العثور عليهم حتى الآن منوها أن اعداد المفقودين في البيضاءتجاوز الثلاثين شخصًا، مما يجعل الحاجة للمساعدة وفرق الإنقاذ أمرًا ملحاً.

ونوه بالاشارة إلى أن هذه الكارثة تركت العديد من الأطفال بدون آبائهم وأمهاتهم، مما يجعل الحاجة إلى التحرك السريع لتقديم المساعدة والدعم لهؤلاء الأشخاص الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء هذه الكارثة الكبيرة.