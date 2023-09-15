فيضانات ليبيا.. هل كان يمكن تفادي الكارثة؟

رفعت الأمم المتحدة سقفَ انتقادها لليبيا عقب الفيضانات المُميتة، معتبرة أنه كان يمكن تفادي سقوط معظم القتلى من جراء الكارثة.

إعلان يأتي وسط خلافات ليبية وتبادل اتهامات، بينما تكافح فرق الإنقاذ الليبية والخارجية في سبيل العثور على ناجين بين الأنقاض.

وسط كل ذلك، تواصل مدينة درنة تعداد ضحاياها بعدما دمرّت الفيضاناتُ أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي جبريل العبيدي:

من جانبه، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي:

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف، الدكتور عبد اللطيف درويش: