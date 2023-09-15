طب الطوارئ يرسل إلى درنة فريق مدرب لانتشال الجثامين من مياه البحر

ليبيا – قال مالك مرسيط المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعمإن الجهاز أقام مستشفى ميداني في مدينة للمساهمة في دعم القطاع الصحي في هذه المناطق المتضررة سواء من لتقديم الخدمات الأولية أو للكشوفات الدورية للأهالي والمتضررين وبالأخص مع اغلاق أغلب المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة غمرها بمياه الفيضانات.

مرسيط أشار خلال إلى أن المركز أنشأ عدة مستشفيات أخرى ونقاط تقدم الخدمات سواء في سوسة ودرنة وبعض المناطق الصغيرة القريبة من هذه المناطق لتقديم خدمة الرعاية الطبية للمتضررين.

ولفت إلى أن المركز أرسل فريق لانتشال الجثامين وهو فريق مدرب على ذلك برفقة المعدات الخاصة بهذه العملية وهم الآن في مهمة عمل برفقة عدد من الزوارق المطاطية الخاصة بانتشال الجثامين من مياه البحر.

وبيّن أن هناك فريق إسباني تم التنسيق معه من قبل مركز طب الطوارئ والدعم وقد وصل وفق التجهيزات.