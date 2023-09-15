وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع في ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري، ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مستجدات الأوضاع في ليبيا، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما أمس الخميس.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية له، أن الحديث بين الوزيرين تطرق إلى الوضع فى ليبيا وما شهدته مؤخراً من مآساة إنسانية.

ومن جانبه استعرض وزير الخارجية المصري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة.