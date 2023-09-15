حمّاد يطلع على أوضاع الناجين من السيول بالمستشفيات الميدانية في درنة

أجرى أسامة حمّاد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رفقة عضو اللجنة ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، وعضو اللجنة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمهندس بالقاسم حفتر، زيارة ميدانية لعدد من المستشفيات الميدانية بمدينة درنة.

واطلع حمّاد على أوضاع الناجين من السيول التي نشأت جراء ضرب عاصفة “دانيال” لعدد من مدن المنطقة الشرقية.

كما اطلع رئيس الوزراء على الأوضاع الصحية والنفسية الصعبة التي تعرض لها بسبب فقدانهم لأشقائهم وأقاربهم واصدقاء لهم في هذه الفاجعة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الى كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين من كافة ربوع البلاد على جهودهم المبذولة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة.