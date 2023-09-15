الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 38 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استقرار حالة الطقس على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية غالبا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد،، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا، ثم تتراجع يوم الأحد، خصوصا على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.