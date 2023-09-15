متحدث الصليب الأحمر: الوضع في درنة يفوق القدرات الإغاثية المحلية ويحتاج تدخلاً دولياً

قال المتحدث باسم منظمة الصليب الأحمر في ليبيا بشير صالح إن الوضع في درنة والمناطق الأخرى كارثي بكل المقاييس ويفوق قدرة المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية، وهناك حاجة ملحة إلى جهود الدعم الدولي.

صالح أضاف في تصريحات صحفية أن مدينة درنة ملوثة بمخلفات الحروب السابقة، وهذا يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعقد عمل فرق الإنقاذ والمتطوعين، ومايعقد الاستجابة الإنسانية في المناطق المنكوبة، هو انقطاع شبكة الطرق وهناك ضعف في شبكة الإنترنت والاتصالات إلى جانب أن الكهرباء شبه مقطوعة.

وتابع قائلًا: “قمنا بتزويد الهلال الأحمر الليبي بالمساعدات العاجلة اللازمة، المتمثلة في أكياس الجثامين ومعدات الاتصالات”.