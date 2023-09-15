العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، استقرار حالة الطقس على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

وتكون السماء رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية غالبا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا، ثم تتراجع يوم الأحد، خصوصا على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

بينما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.