ليبيا.. وصول طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا ضمن جسر جوي

استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، طائرة إغاثة روسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ.

وتعد تلك أولى الرحلات ضمن جسر جوي روسي إلى ليبيا للمساعدة في التغلب على تداعيات العاصفة «دانيال» التي تسببت في أضرار بالغة بالمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة.

ونشر الكرملين بيانا قال فيه: “عزيزي الرئيس محمد المنفي، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الضحايا الكثيرين والدمار الواسع النطاق الناجم عن الإعصار والفيضانات في شمال شرق بلدكم”.

وأضاف البيان: “يرجى نقل عبارات المواساة والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم. نحن نشاطر الشعب الليبي الصديق آلامه وأحزانه، وبالطبع نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة”.