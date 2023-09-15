مجلس النواب يناقش قانون ميزانية الطوارئ الخاص بكارثة الإعصار

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عقد مجلس النواب جلسته الطارئة بشأن الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن والمناطق جراء الإعصار المدمر، برئاسة رئيس مجلس النوابالمستشار عقيلة صالح.

وشرع المجلس في جلسة بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على اروح الذين قضوا جراء الاعصار المدمر ، ثم ناقشوا قانون ميزانيةالطوارئ الخاص بهذه الكارثة.

وصوّت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه منقبل القائد العام للقوات المسلحة، حيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحليةوالدولية والاشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

وتم تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلسالنواب، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور او تقصير من أي جهة كانت.

هذا وقد تم تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده، بالإضافة إلى استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.