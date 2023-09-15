وزير الصحة يبحث مع مندوب الصحة العالمية احتياجات مستشفيات الطوارئ بدرنة

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عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا مع مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا في درنة.

وقالت وزارة الصحة، إنّه تمّت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بتوفير بعض احتياجات مستشفيات الطوارئ خلال هذه الفترة.

وأضافت الوزارة، إن منظمة الصحة العالمية قامت باستعداد تام لتقديم عدة احتياجات عاجلة معدات وأدوية لعدة مستشفيات ميدانية وغرف العمليات بعدد من المستشفيات لمواكبة الظروف الحالية الطارئة.

والأحد الماضي ضربت فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، في عدة مناطق.