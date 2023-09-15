شاهد بالفيديو.. ناشط ليبي يوثق لحظات مرعبة عاشتها عائلته بمدينة درنة

نشر مواطن ليبي مقطعا مرئيا يوثق لحظات مرعبة عاشتها عائلة ليبية من مدينة درنة شرقي البلاد بعد اجتياح السيول والفيضانات منزلهم.

وأظهر مقطع فيديو -نشره الناشط على حسابه بإحدى منصات التواصل- صراخا عاليا من طرف الأهالي بينما كانت السيول تجرف السيارات الموجودة قرب المباني السكنية مما خلف حالة من الرعب والتوتر.

ويظهر المصور وهو يطالب عائلته بإيقاظ الأطفال تمهيدا للخروج، في وقت تعالت أصوات “لا إله إلا الله والله أكبر” خلال تلك اللحظات العصيبة.

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.

المصدر : الجزيرة