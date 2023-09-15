هيئة البحث والتعرف على المفقودين تنتشل أربعة جثث بمسكن بوادي درنة

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انتشلت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 4 جثث من مبنى سكني واحد منهار في مجرى الوادي بدرنة، ما يعني ازدياد حصيلة القتلى جرى الفيضانات.

وقال الهيئة إن فرقها تمكنت الخميس من انتشال أربعة جثث من مبنى سكني بوادي درنة.

ودعت الهيئة الأهالي بالتواصل مع الفريق لتقديم البلاغات حول المفقودين.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.

والأربعاء، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أول إحصائية رسمية موثقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال”، حيث أبلغت أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.