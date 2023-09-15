شاهد بالفيديو.. لحظات مؤثرة للعثور على عائلة كاملة في ‫درنة على قيد الحياة تحت الأنقاض

انتشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظات مؤثرة تخص العثور على عائلة كاملة بمدينة ‫درنة على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وفيما أظهر الفيديو، حجم الدمار الذي خلفته فيضانات ليبيا بسبب إعصار دانيال، فقد شوهد عشرات الأشخاص وهم يتجمعون فور العثور على العائلة، والعمل على انتشالها.

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.