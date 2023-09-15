شاهد بالفيديو : لحظات ذعـر وصـدمـة.. مشاهد وثقتها ناشطة ليبية للحظة هروبها وجيرانها في درنة

بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو أظهرت لحظات الذعر والصدمة وثقتها ناشطة ليبية للحظة هروبها رفقة جيرانها وهم يمرون بين المباني المتضررة جراء السيول في درنة.

ويُسمع في المقطع أصوات السكان وهم يُعبّرون عن رعبهم وصدمتهم .

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.