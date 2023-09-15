القطراني يزور سوسة للوقوف على أعمال الصيانة والدعم بعد السيول الجارفة

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زار نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، علي القطراني، مدينة سوسة للوقوف على أعمال الصيانة والدعم بعد السيول الجارفة التي تعرضت لها قبل أيام.

والتقى القطراني، خلال الزيارة، مع عميد بلدية سوسة، حيث تمّ اطلاعه على الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية بالبلدية.

وتعرضت سوسة الواقعة على البحر المتوسط لفيضانات أدت إلى سقوط قتلى ومفقودين، إضافة إلى انقطاع المدينة عن باقي المناطق المحيطة بها.

والأحد الماضي ضربت فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، في عدة مناطق.