أعاصير المتوسط العنيفة.. خبير يكشف "خطر مستقبلي"

منازل مدمرة، أحياء اختفت، سيارات مدفونة تحت الوحل، قائمة الأضرار المادية الناجمة عن العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا ليلة الأحد 11 سبتمبر تبدو بلا نهاية والخسائر البشرية فادحة.

إذ أن عدد الضحايا بعد مرور العاصفة في تزايد، ففي الوقت الذي سجلت البلاد مقتل 11300 شخص، تتحدث السلطات الآن عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، ويخشى عمدة مدينة درنة، حيث جرفت الفيضانات أحياء بأكملها، أن يصل عدد الوفيات إلى 20 ألف شخص.

وفي تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، يشرح الباحث في علوم المناخ في المركز الوطني للبحوث العلمية في باريس والمتخصص في الظواهر المتطرفة وارتباطها بتغير المناخ، دافيد فاراندا كيف يمكن أن يصل “إعصار البحر المتوسط شبه الاستوائي” الذي عبر شرق ليبيا، إلى هذا المستوى من العنف قائلا:

تدابير ملحة لحماية السكان

ويرى عالم المناخ، أنه “في حال كانت كميات الأمطار التي تهطل على شمال إفريقيا استثنائية بالنسبة للمنطقة، فمن الممكن تماما تصميم سدود قادرة على تحمل هذه الكميات من الأمطار.

ويضيف: من الضروري أيضا تجنب إعادة البناء بالقرب من المناطق الساحلية، وكذلك من الأنهار، والشيء الأساسي الآخر هو إنشاء نظام إنذار، مثل نظام “ميطيو فرانس”، الذي يسمح في حالة وصول إعصار، بنقل السكان الموجودين في المناطق المعرضة للفيضانات.

وختم بالقول: “لا يمكننا تجنب وقوع أضرار جسيمة، ولكن على الأقل منع تسجيل آلاف الوفيات مثل هذه الحصيلة الثقيلة في ليبيا”.