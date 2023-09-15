الخدمات العامة تبدأ أعمال تنظيف وصيانة مسجد الصحابة في درنة

أعلنت شركة الخدمات العامة بطرابلس، اليوم الجمعة،بدأ أعمال تنظيف وصيانة مسجد الصحابة في درنة،ونشرت الشركة مقطع فيديو،على صفحتها بموقع “فيسبوك”،للجرافات خلال نقل الأتربة من باحة وأمام المسجد.

وتعرض المسجد إلى أضرار جراء العاصفة “دانيال” التي ضربت المدينة يوم الأحد الماضي.وأظهر مقطع فيديو تضرُّر أرضية المسجد جراء العاصفة والتي غطاها الطمي بشكل شبه كامل.

وترجع تسمية مسجد الصحابة بهذا الاسم إلى مجاورته أضرحة الصحابة زهير بن قيس البلوي وعبدالله بن بر القيسي وأبي منصور الفارسي.

وتسببت العاصفة “دانيال” في دمار واسع داخل درنة، وهي أكثر المدن المتضررة في المنطقة الشرقية، حيث سجلت آلاف الوفيات إضافة إلى فقدان ونزوح الآلاف، فضلا عن أضرار جسيمة في البنية التحتية.