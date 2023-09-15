اللافي يطالب بضرورة التحرك الأممي السريع للمساعدة في انقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض

ليبيا – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الخميس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، “جورجيت غانيون”، لبحث تطورات الوضع الإنساني وجهود الإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة والمدن المتضررة الأخرى من جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة.

اللافي طالب خلال الاجتماع، بضرورة التحرك الأممي السريع للمساعدة في انقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض، وانتشال الضحايا، من خلال توفير فرق انقاذ متخصصة وخبراء دوليون، في التعامل مع كوارث الفيضانات، مشيرًا الى أهمية الإدارة الموحدة للأزمة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي استثمار سياسي لهذه الكارثة.

من جهتها قدمت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا احاطة للافي حول جملة الاجراءات التي اتخدت وستتخذها الامم المتحدة بالخصوص في المرحلة القادمة والتزامها بكل الملاحظات التي تم تناولها في اللقاء .

‏