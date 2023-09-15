“ريبسول” الإسبانية ترسل فريق للمساهمة في عمليات الإنقاذ بمدن الجبل الأخضر

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الجمعة عن وصول فريق إنقاذ من شركة ريبسول النفطية الإسبانية إلى مطار الأبرق للمشاركة في أعمال الإغاثة لضحايا إعصار دانيال.

وقالت مؤسسة النفط إن فريق شركة ريبسول الإسبانية مكون من 20 فرداً من الخبراء في مجال الإنقاذ بمعداتهم وحفارتهم وأجهزتهم.

وأشارت إلى أن الفريق بدأ عمليات الإنقاذ في مناطق الوردية وسوسة وباقي مدن الجبل التي لم تصلها المساعدات.

وتعد شركة ريبسول الإسبانية من الشركاء الأجانب لمؤسسة النفط، حيث تعملان إلى جانب شركة «أكاكوس» على تشغيل حقل الشرارة في حوض مرزق، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا يومي الأحد والاثنين الماضيين وتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما مدينة درنة ووفاة نحو 5300 شخص.

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