شاهد بالفيديو : انهيار سدّي مدينة درنة يثير حالة من الفزع ويقلق المصريين

أثار انهيار سدّي مدينة درنة جدلًا وقلقًا واسعًا لدى المصريين حيث خلف حالة من الفزع في أوساط الدول العربية وتحذير مستمر في مصر من تعرض سد النهضة الاثيوبي لأي كارثة محتملة .

وتسبب إعصار دانيال في خسائر كارثية في الشرق الليبي، إذ قام الإعصار بجرف أحياء سكنية كاملة في مدينة درنة، كما أن أعداد الوفيات جراء الفيضانات مروعة وقدرت بالآلاف.

يذكر أن انهيار السدود في درنة أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، خاصة أن هذه السدود كانت تحتجز كميات من المياه، إضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار التي تساقطت بسبب الإعصار.