سالم: منطقة الوردية مسحت بالكامل ولا يوجد لها أثر ولم يتم حصر المفقودين والوفيات

ليبيا – قال بوعجيلة سالم عضو غرفة الطوارئ الهلال الأحمر البيضاء إن فرق البحث مستمرة لليوم الرابع في البحث عن المفقودين سواء كانوا داخل البيضاء أو ضواحيها، مشيراً إلى أن المفقود في البيضاء جراء السيول يتجه للضواحي أو الوديان لذلك البحث يتم شرق وجنوب وغرب المدينة.

سالم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البلاغات مستمرة بشكل يومي والأغلب تكون بلاغات على أشخاص في درنة وكذلك منطقة الجبل الأخضر ومحيط مدينة البيضاء.

ولفت إلى أن الفرق التابعة لهم تواجدت في منطقة تسمى الوردية وهذه منطقة مسحت بالكامل ولا يوجد لها أثر ولم يتم حصر المفقودين فيها أو الوفيات، أما البيضاء يقدر عدد المتوفين بـ 35 شخص والمفقودين تجاوز الـ 50 ولا زالت الغرفة تستقبل البلاغات.

وأضاف: “الهلال الأحمر اليوم فرع البيضاء بمشاركة فرع شحات في منطقة سوسة فيها بلاغات وقالوا إن هناك وادي يحتاج لبلاغات، للأسف اليوم الرابع يختلف عن أيام البحث في الأيام الأولى لأنه يحتاج لجرافات والاعتماد الأول على السيارات الثقيلة حتى تفتح لنا المسارات”.

وكشف عن وصول قافلة كاملة ضخمة من مصراته فيها الهلال الأحمر مصراتة وجهاز الإسعاف والطوارئ مصراتة فيها بعض المواد الطبية والأغذية ومعهم فرق بحث تابعة للهلال الأحمر مصراته واستقروا في مدينة البيضاء وسيتوجهون للمشاركة في أعمال البحث غرب المدينة في سوسة ودرنة.