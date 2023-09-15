فيديو رئيس بلدية درنة يثير الجدل على شبكات التواصل

أثار فيديو لعبد المنعم الغيثي رئيس بلدية مدينة درنة الليبية المنكوبة بالعاصفة “دانيال”، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة عندما أرسل الغيثي مقطع فيديو إلى عدة وسائل إعلام، من بينها “سكاي نيوز عربية”، يحذر فيه من أن الأمور تخرج عن السيطرة في درنة، وذلك قبيل وقوع الكارثة.

وقال الغيثي في الفيديو إنه بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإنقاذ العائلات العالقة من العاصفة “دانيال” في درنة، أصبح الوضع خارج السيطرة، معلنا أن المدينة أصبحت منكوبة.

وتحدث رئيس بلدية درنة أثناء الليل وتحت المطر الغزير، وكان على ما يبدو فوق جسر تمر تحته مياه الفيضانات السريعة الجريان، وفق ما أظهر الفيديو.

لكن بعض المغردين على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، شككوا في الفيديو وشنوا هجوما على رئيس البلدية.

واتهم بعضهم الغيثي بفبركة الفيديو.