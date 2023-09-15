المؤسسة الليبية للاستثمار توجّه بدعم المتضرين في المناطق المنكوبة

أكد مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو،ان المؤسسة تتابع الاعمال الجارية وجهود الإنقاذ في المناطق المنكوبة، نتيجة كارثة العاصفة التي ضربت مدن وقرى االبلاد، والفيضانات الناتجة عنها، وما خلفته من أضرار بشرية كبيرة.

وقال القريو،أن المؤسسة،سارعت للمساهمة في مواجهة هذه الازمة الإنسانية في هذا الظرف الاستثنائي العصيب،حيث وجهت جميع المحافظ والصناديق والشركات التابعة لها للبدء الفوري بتقديم الدعم النوعي والفني واللوجستى للمناطق المنكوبة، وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة في الدول بالخارج المتواجد بها الاستثمارات الليبية لدعم المناطق المنكوبة .

كما اكد القريو ان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قرر تخصيص قيمة مالية توجه مباشرة لدعم الاسر والضحايا بالمناطق المنكوبة.

وأضاف أن المؤسسة ستساهم في جهود الإعمار وفق الخطة التي تضعها الدولة بعد الانتهاء من إنقاذ الأرواح وإنتشال الجثامين ومسح الاضرار ووضع مخطط لاعمار المناطق المتضررة.

وأشار القريو الى ان المؤسسة الليبية للاستثمار،تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا خاصة، والشعب الليبي الكريم، مع أصدق الدعوات بالرحمة والمغفرة لمن فقدوا حياتهم والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأن تكلل جهود الإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.