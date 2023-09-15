إرسال تعزيزات إضافية لفرق المقابر والوقاية الصحية بدرنة

العنوان-درنة

قالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، أنه تم إرسال تعزيزات إضافية لفرق المقابر والوقاية الصحية لمدينة درنة، وذلك ضمن قافلة شركة الخدمات العامة بطرابلس والتي ضمت 200 ألف كمامة، و10 آلاف معقم، وألف كيس جُثمان.

وأعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس أن القافلة مقسمة إلى فرقتين، جزء لخدمات المقابر وآخر للوقاية الصحية ومعدات الرش والتعقيم ومكافحة الآفات والقوارض؛ وذلك بتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

والأحد الماضي ضربت فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، في عدة مناطق.