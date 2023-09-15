مجلس الدولة الليبي يشكل لجنة لدراسة أحوال المدن المتضررة من الفيضانات

أصدر رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة، اليوم الجمعة، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أحوال المدن المتضررة من الفيضانات بالشرق الليبي وتقدير حجم الضرر بها.

وبحسب القرار الذي حمل رقم (34) لسنة 2023، يترأس اللجنة عضو مجلس الدولة عبد الكريم فرج آدم، وعضوية كل من أعضاء المجلس: حسن استيته، وخالد الناظوري، وصفوان المسوري، ورئيس ديوان المجلس خالد الغريب.

وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق لإيصال المساعدات التي خصصها المجلس الأعلى للدولة للمدن المتضررة، مع تقديم تقرير يومي موجز وأسبوعي مفصل عما قامت به من أعمال.

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