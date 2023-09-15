“عبدالجليل” يشدد على تنفيذ خطة الطوارئ العلاجية بأعلى مستوى

الوطن|رصد

صرح وزير الصحة في الحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا للطوارئ، “عثمان عبد الجليل” أن الوزارة تقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية الضرورية وتتعامل مع جميع الحالات الطبية الطارئة والحرجة، وتعمل بجد على تنفيذ خطة الطوارئ العلاجية بأعلى مستوى من الجودة والدقة، مؤك

وأشار”عبد الجليل” إلى أن الفرق الطبية في المرافق الصحية مستعدة بشكل كامل وتقدم أفضل الخدمات الطبية بشكل عاجل، مستفيدة من الإمكانيات المتاحة، وأوضح أن الأطقم الطبية والمساعدة في المستشفى الميداني بمدينة درنة يعملون بجد لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمصابين.

وبين “عبد الجليل” إلى أن المستشفى الميداني في درنة يضم أقسامًا مخصصة لعلاج حالات الطوارئ والحالات البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى متابعة حالات النساء والتوليد والأطفال والأمراض المزمنة.

يُذكر أن المستشفى الميداني بكلية القانون في مدينة درنة استقبل حتى الآن عددًا قدره 172 حالة مرضية، وتم تقديم جميع الخدمات الإسعافية الأولية والعلاجية الضرورية لهم.