الليبية للإعلام تفنّد تصريحات وزير الدولة للإتصال في حكومة الدبيبة

فنّدت المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية،تصريحات وزير الدولة للإتصال والشئون السياسية، في حكومة الوحدة الوطنية،حول دور حكومته في تسهيل وتيسير عمل الإعلام الخارجي، ووصول الصحفيين والمصورين ومراسلي المحطات ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى المناطق والمدن المنكوبة في شرق ليبيا وقيامه بصيانة وتشغيل الإذاعات المحلية في البلديات والمناطق المنكوبة.

وقالت المؤسسة في بيان لها،أن “هذا كله لم يحدث ولا أساس له من الصحة على الإطلاق”، مؤكدة أنه “محض تزوير وتدليس وإدعاء وتزييف، يضاف إلى تاريخه الأسود الذي يعرفه كل الليبيين”،وفق نص البيان.

وأوضحت المؤسسة،أنها قامت “من خلال الإدارة العامة للإعلام الخارجي التابعة لها، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوزارات المختصة، والمؤسسات الأمنية، وسلطات مطار بنينا الدولي، بإصدور الأذون والموافقات اللازمة، واستقبال عناصر وسائل الإعلام الأجنبية، وتسهيل إجراءات دخولهم وإقامتهم، وتمكينهم من الوصول بسلامة وسهولة إلى حيث مقصدهم، وتوفير الخدمات لهم وأجهزة ومعدات البث والإرسال، وكل ذلك بدعم تام من القيادة العامة للجيش العربي الليبي”.

واشار البيان الى قيام المؤسسة، بتوفير الأموال والمعدات والإصلاحات لمحطات الإذاعات المحلية، في مناطق وبلديات الجبل الأخضر ودرنة،مؤكدا تخصيص دعم مالي متساوي لجميع الإذاعات المحلية في كل أنحاء البلاد، اضافة الى “تقديم الدعم المالي لوكالة الأنباء الليبية، وتوفير الإقامة والمواصلات للصحفيين والإعلاميين الليبيين”.

واكدت المؤسسة انها تعمل من خلال غرفة عملياتها دون انقطاع، مؤكدة ان “هذا واجبها ومسؤوليتها”.وأضافت انها لم تكن لتعلن ذلك “لولا أن جاء من يسرق وقد اعتاد على السرقة جهود العاملين وعمل المخلصين”،وفق تعبيرها.

وقالت المؤسسة، “إننا لم نقم ونقوم إلاّ بواجبنا، ولا نُمنّ على وطننا وشعبنا، ودورنا صغير بالمقارنة بما يقوم به غيرنا من أبناء الوطن المخلصين، في التعامل مع هذه المحنة، ولم نكن نريد أن نتكلم لولا اضطرارنا لذلك، ولولا إدراكنا أن من حق الرأي العام أن يعرف الحقائق، وأن من الواجب واللازم الرد على ذلك الكذاب، الذي لن يؤذي بكذبه إلاّ نفسه ورئيسه وعصابته”،وفق نص البيان.