عميد بلدية طبرق: المركز الطبي طبرق استقبل ما لا يقل عن 150 جثة في يوم واحد

ليبيا – قال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية إن الجثث للآن لا زالت تحت الركام والمباني وتخرج من البحر، مشيراً إلى أن المركز الطبي طبرق استقبل ما لا يقل عن 150 جثة في يوم واحد.

بوالخطابية لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن درنة مقسومة قسمين شرقية وغربيه، المنطقة الشرقية طريقها سهل أما الغربية لها طريق واحد مع الجبل يحتاج 3 ساعات للوصول لها لأنه ضيق ولا يستوعب الكم الهائل من السيارات.

وتابع: “المرضى والمصابين الذين وصلوا لنا فتحنا لهم المركز الطبي ومن يصل نقوم بواجبنا نحوه والإمكانيات محدودة بالنسبة لطبرق إلا في نطاق البلدية وفتحنا المدارس وجهزناها لاستقبال النازحين ونحن جاهزون لخدمة أي طرف”.

وأكد على أن الحكومات والهيئات تقوم بدورها لكن الخبرة غير متوفرة ومع ذلك يجب على متخذي القرار التنفيذ، منوهاً إلى أنه للآن لم تتلقى البلدية دينار واحد.