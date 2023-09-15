نجمة سورية تناشد وتعلن اختفاء أفراد من عائلتها في درنة

أعلنت الممثلة السورية مها المصري عن فقدان ابن شقيقتها وزوجته وأولادهما في ليبيا بعد إعصار “دانيال” المدمر.

وناشدت المصري عبر حسابها في “فيسبوك” من يعلم عنهم شيئا أن يطمئنها، مرفقة منشورها بصورة ابن شقيقتها وعائلته.

كما ذكرت اسمه الكامل ومحل سكنه حتى تسهل عملية البحث عنه، وكتبت: “ابن أختي وزوجته وأولادهما مفقودين في ليبيا، سكان مدينة قديمة في درنة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة، من يعلم عنهم شيئا فليُخبرنا. اسمه فتح الله منصف بن طاهر، يا رب يرجعوا بخير وسلامة”.

يذكر أن الإعصار المتوسطي اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بمقتل 6000 شخص مع آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.