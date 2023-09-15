بلدية بنغازي تعلن تشكيل لجنة لتنظيم وصول التبرعات إلى المدن المتضررة

أعلنت بلدية بنغازي تشكيل لجنة لتنظيم وتسهيل إجراءات وصول التبرعات إلى المُدن المُتضررة جراء الفيضانات والسيول شرق البلاد.

وقالت البلدية في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”،أن رئيس المجلس التسييري للبلدية،الصقر عمران بوجواري أصدر القرار رقم(84 ) لسنة 2023، بشأن تنظيم جُهود النُشطاء ومؤسسات المُجتمع المدني ورجال الأعمال في جمع التبرعات العينية والمالية لمساعدة أهالي المُدن المُتضررة جراء الفيضانات والسيول التي إجتاحتها برئاسة مندوب عن مديرية أمن بنغازي وعضوية الجهات ذات العلاقة وتم تكليف العميد خالد الترهوني مندوب مديرية الأمن رئيساً للجنة.

وتتولى اللجنة تسهيل إجراءات وصول المُساعدات الأنسانية ومواد الإغاثة المُقدمة من مؤسسات المُجتمع والمُتبرعين في النطاق الإداري لبلدية بنغازي لضمان وصولها لمدينة درنة والمناطق المُتضررة، بحيث تكون تحت إشراف اللجنة المُشكلة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة بما لايتعارض مع أعمال غرفة الطوارئ المُشكلة من قبل رئاسة الوزراء وذلك لضمان وصول المُساعدات للمتضررين في مدينة درنة والمناطق المُتضررة بصورة منظمة ودون إستغلالها.