9 قنوات تلفزيونية ليبية تطلق حملة لجمع تبرعات لمنكوبي إعصار دانيال

أطلقت 9 قنوات تلفزيونية ليبية وعدد من قنوات الراديو المسموعة، حملة بعنوان “صرخة شعب” لجمع التبرعات ومساندة الأهالي في المناطق المنكوبة بشرق ليبيا.

وبدأت القنوات في بث مباشر موحد اليوم عقب صلاة الجمعة، وشاركت قنوات ( الوسط – الوطنية – المسار – شبكة سلام – ليبيا الرسمية – ليبيا الرياضية – ليبيا الجديدة – فبراير – ليبيا الأحرار).

ومن المقرر أن يستمر البث المباشر لمدة 7 ساعات لجمع التبرعات، والتي وصلت حتى وقت كتابة هذا الخبر إلى مليون و 260 ألف دينار ليبي.

وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا يومي الأحد والاثنين الماضيين وتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما مدينة درنة ووفاة نحو 5300 شخص بالإضافة لفقدان أكثر من 10 آلاف آخرين.

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